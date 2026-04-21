Ogni giorno, migliaia di persone si spostano tra Lodi e Milano, con circa seimila provenienti da Lodi e quattordicimila dal circondario, per raggiungere la metropoli. La distanza di trenta chilometri non ferma chi si muove quotidianamente per lavoro, evidenziando un flusso costante tra le aree più vicine alla città. In questo scenario, si inserisce anche la questione del denaro abbandonato nei bidoni, che testimonia un fenomeno di rilievo nella zona.

"Milano è a trenta chilometri. Ogni giorno partono in seimila da Lodi per andarci a lavorare, in quattordicimila dal circondario. Proprio una “piccola città” padana, subalterna della megalopoli, risucchiata dalla megalopoli; eppure tenacemente diversa, ostile all’imitazione modernistica, odore e pensiero del passato". Giorgio Bocca su Lodi Aprile 1966.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Denaro nel bidone e Milano. Resistere alla metropoli

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