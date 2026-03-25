Milano orrore in strada | Sei un bidone dell' immondizia ma ti stupro fino a farti morire

A Milano, un uomo avrebbe rivolto parole minacciose a una donna dopo che le aveva chiesto di spostare l’auto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe pronunciato una frase offensiva e minacciosa, rivolta alla donna, che si trovava in strada. La vicenda è stata denunciata e sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. Nessuna altra informazione sulle identità delle persone coinvolte è stata resa nota.

"Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro comunque, fino a farti morire": queste le parole che un uomo avrebbe rivolto a una donna a Milano dopo che gli era stato chiesto di spostare l'auto. La vittima, 29 anni, di professione avvocato, era impegnata a fare un trasloco insieme al fidanzato in via Tadino, zona Porta Venezia, quando un ragazzo, a cui aveva solo chiesto di spostare l'auto lasciata sul passo carraio, avrebbe cominciato ad aggredirla verbalmente e poi anche fisicamente. La 29enne ha sporto denuncia domenica scorsa. E, al rientro dalla Questura, ecco la brutta sorpresa: l'uomo che l'aveva minacciata era tornato davanti al suo portone. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milano, orrore in strada: "Sei un bidone dell'immondizia, ma ti stupro fino a farti morire" Articoli correlati "Ti stupro fino a farti morire", avvocata minacciata sotto casa per un parcheggioIl terribile racconto della 29enne aggredita in pieno giorno a Milano: dopo gli insulti e le minacce, l'aggressore si è presentato sotto il suo... Cadavere in un bidone dell’immondizia, la macabra scoperta in un parco inglese: 3 arresti per omicidioIl corpo di un uomo è stato trovato in un bidone dell'immondizia in un parco a Coventry, nel Regno Unito. Aggiornamenti e notizie su Milano orrore in strada Sei un bidone... Argomenti discussi: Milano, via Pinelli: 57 anni dopo la città dedica una strada al ferroviere anarchico e partigiano, 18esima vittima della strage di piazza Fontana; Neonata di 18 giorni cade giù dalla finestra in strada, orrore in centro a Londra: arrestata una donna. Milano, il 21 febbraio lo spirito olimpico scende in strada con la «Salomon New Shapers Run 2026»A Palazzo Marino sono stati svelati tutti i dettagli della «Salomon New Shapers Run 2026», la corsa non competitiva di 10 km che il 21 febbraio porterà 10mila persone a correre per le strade della ... milano.corriere.it