Key 2026 Siemens presenta soluzioni per infrastrutture più resilienti

Siemens partecipa a Key 2026, l'evento dedicato alle tecnologie e soluzioni per la transizione energetica, che si tiene a Rimini Fiera dal 4 al 6 marzo. La società presenta le sue proposte per rendere le infrastrutture più resilienti, in un settore in rapido sviluppo. Numerosi visitatori e professionisti del settore sono attesi alla manifestazione.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Siemens è presente a Key 2026, l'evento di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni dedicate alla transizione energetica, che si svolge presso Rimini Fiera dal 4 al 6 marzo. All'interno del Padiglione A1, Stand 320-220, l'azienda guida i visitatori in un percorso immersivo volto a illustrare la propria visione e le soluzioni più avanzate per supportare l'evoluzione di infrastrutture energetiche che devono necessariamente diventare sempre più digitali e resilienti. In un panorama in cui la decarbonizzazione rappresenta un obiettivo globale primario, Siemens ribadisce così un concetto chiave: la digitalizzazione è l'unico vero fattore abilitante in grado di rendere l'elettrificazione scalabile, sicura e governabile.