L'arcivescovo di Milano ha convocato i sindaci in un incontro tenutosi a Palazzo Trotti, sottolineando il ruolo centrale dei primi cittadini. Durante l'intervento, ha affermato che la società si trova in una condizione fragile, paragonandola a una casa con molte crepe. La sua comunicazione ha voluto essere sia un avviso che un incoraggiamento, riconoscendo l'importanza delle amministrazioni locali in un momento di difficoltà.

"Viviamo in una casa segnata da tante crepe". L’arcivescovo di Milano, Mario Delpini, sceglie Palazzo Trotti per lanciare un monito che è insieme una diagnosi lucida e un’iniezione di fiducia. In visita pastorale nel Vimercatese, il prelato ha incontrato i sindaci e gli amministratori della Brianza Est, investendoli di un ruolo cruciale: quello di "argini viventi" contro il rischio, sempre più concreto, di un crollo sociale. Accolto dal sindaco Francesco Cereda e da don Maurizio Rolla, il prelato è arrivato in Municipio al termine di una mattinata intensa, iniziata con la messa al convento di Oreno e continuata tra i più fragili, alla Caritas di Carnate e alla casa di riposo di Bernareggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delpini chiama i sindaci a raccolta: "Siete le colonne della speranza"

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