A Gubbio si confrontano con una crisi interna alla maggioranza che mette a rischio la stabilità dell’amministrazione comunale. Il sindaco ha convocato un incontro con i membri del gruppo per discutere della situazione, mentre l’atmosfera rimane tesa e incerta. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni aperte tra i diversi esponenti politici coinvolti.

Continua a essere un periodo agitato quello che sta attraversando l’amministrazione comunale. La spaccatura in maggioranza, dopo l’ultimo consiglio, è ormai chiara a tutti, con il sindaco Vittorio Fiorucci che non può più nascondersi e affronta la questione affidandosi a una nota: "Quanto accaduto nel corso dell’ultima seduta – scrive – non può essere considerato un fatto marginale, né banalizzato come un semplice incidente di percorso. Il venir meno del numero legale su argomenti importanti per la città rappresenta un fatto politico serio, che impone a tutti un’assunzione di responsabilità chiara, leale e trasparente". E prosegue,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crisi della maggioranza a Gubbio. Il sindaco chiama tutti a raccolta

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