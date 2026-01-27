L’articolo esplora le iniziative di Coldiretti per rafforzare la protezione del settore agroalimentare italiano, sottolineando l'importanza di garantire trasparenza e tutelare il reddito degli agricoltori. Un impegno condiviso tra istituzioni e operatori, volto a difendere il patrimonio agroalimentare del nostro paese e a sostenere la qualità del prodotto italiano nel mercato globale.

Rafforzare la tutela del Made in Italy agroalimentare, garantire trasparenza ai consumatori e tutelare il reddito degli agricoltori. Sono gli obiettivi della nuova iniziativa di Coldiretti per riformare il Codice doganale europeo che è stata presentata ieri. Per sostenerla tutti i 185 sindaci della provincia riceveranno presto una proposta di delibera da sottoporre al proprio Consiglio comunale per difendere l’origine dei prodotti agricoli italiani. Da sempre, infatti, Coldiretti è in prima linea nella battaglia contro l’inganno sull’origine dei prodotti, una pratica che danneggia gravemente non soltanto gli agricoltori ma tutti i cittadini e l’intero sistema agroalimentare italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Made in Italy agroalimentare. Coldiretti: alziamo le difese. E chiama a raccolta i sindaci

Approfondimenti su Made in Italy agroalimentare

Nel periodo gennaio-agosto 2025, le esportazioni italiane hanno registrato una crescita complessiva del 2,6 per cento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Made in Italy agroalimentare

Argomenti discussi: Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoro; Lollobrigida: agroalimentare italiano volano economico e patrimonio culturale e sociale; Ismea: Crescono valore agroalimentare italiano e export, nuovo record verso 73 mld - Geagency; Made in Italy agroalimentare. Coldiretti: alziamo le difese. E chiama a raccolta i sindaci.

Made in Italy agroalimentare. Coldiretti: alziamo le difese. E chiama a raccolta i sindaciPavia, fondamentale garantire maggiore trasparenza ai consumatori e tutelare il reddito degli agricoltori. A ogni amministrazione verrà proposta una delibera che solleciti la riforma del Codice dogana ... ilgiorno.it

Il settore agroalimentare in Italia vale 67 miliardi: export Made in Italy traina economia e lavoroL’export agroalimentare cresce del 5%: l’Italia sfiora i 67 mld. Bene l’occupazione giovanile e l’Agricoltura 4.0 da 2,5 mld di euro. quifinanza.it

Quelle 15mila aziende al bivio tra import e Made in Italy x.com

Quarant’anni di creatività, simboli e artigianalità Made in Italy. La collezione Mesi festeggia il suo anniversario restando fedele alla sua essenza: raccontare chi sei. #GerardoSacco #GioielliCheRaccontanoLaTuaStoria - facebook.com facebook