Delitto Gaetani | indagati i mandanti e l’esecutore del clan

La Procura di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone in relazione all’omicidio di Giuseppe Gaetani, avvenuto a Cassano all’Ionio il 2 dicembre 2020. Le indagini hanno identificato sia l’esecutore materiale sia i mandanti dell’omicidio. La vicenda riguarda un episodio criminale che ha avuto ripercussioni nella zona, e ora il procedimento si avvia verso il processo.

La Procura di Catanzaro ha richiesto il rinvio a giudizio per quattro persone coinvolte nell'omicidio di Giuseppe Gaetani, avvenuto a Cassano all'Ionio il 2 dicembre 2020. L'ipotesi accusatoria punta a un intreccio tra mandanti e l'esecutore materiale del delitto, che colpì la vittima mentre rientrava presso la propria abitazione. Il tragico evento si consumò quando Gaetani fu raggiunto da diversi colpi di pistola calibro 9, sparati da un unico soggetto mentre guidava la sua vettura BMW davanti .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Gaetani: indagati i mandanti e l’esecutore del clan Notizie correlate Omicidio di Emanuele Durante a Napoli, arrestato presunto secondo esecutore materiale del delittoBlitz della Procura di Napoli: 71 misure contro clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano. Leggi anche: Maxi operazione antimafia a Napoli: 71 indagati contro i clan Clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: ‘Ndrangheta a Cassano, la Dda chiede il rinvio a giudizio di quattro persone per l’omicidio di Giuseppe Gaetani | NOMI · LaC News24; ‘Ndrangheta nella Sibaritide | SANGUE E PATTI dietro l’omicidio Gaetani: chiesto il processo per i 4 indagati in carcere; Omicidio di ’ndrangheta, la Dda chiede il processo per i vertici dei clan (NOMI); INTERDITTIVA ANTIMAFIA alle imprese di Maurizio Massa tra San Lorenzo del Vallo e Spezzano Albanese. Gaetani ucciso sotto casa a Cassano: così fu organizzato il delitto di mafia. In 4 a processoLa DDA di Catanzaro ricostruisce movente e dinamica dell'omicidio a Cassano il 3 dicembre 2020: quattro imputati verso l’udienza preliminare del 3 giugno ... quicosenza.it https://www.calabrianews.it/omicidio-gaetani-a-cassano-dda-chiede-il-processo-per-presunti-mandanti-ed-esecutori/ - facebook.com facebook Omicidio Gaetani, l’ordinanza: chi ha deciso l’agguato x.com