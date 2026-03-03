Omicidio di Emanuele Durante a Napoli arrestato presunto secondo esecutore materiale del delitto

Nella giornata di oggi, a Napoli, la polizia ha arrestato un uomo sospettato di essere il secondo esecutore materiale dell'omicidio di Emanuele Durante, un ragazzo di 20 anni ucciso qualche tempo fa. Contestualmente, la Procura ha eseguito un blitz che ha portato a 71 misure cautelari nei confronti del clan Mazzarella e dell’Alleanza di Secondigliano.

Blitz della Procura di Napoli: 71 misure contro clan Mazzarella e Alleanza di Secondigliano. Nuovo arresto per il delitto del 20enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Emanuele Durante, preso presunto killer: era il terzo indagatoCamorra, droga e omicidio, sono oltre cinquanta gli arresti messi a segno questa notte.

Omicidio 2002: arrestato il presunto killer del brindisino ucciso durante una rapinaVentiquattro anni di silenzio interrotti da un’impronta digitale e dalle confessioni di un pentito.

Ucciso a 14 anni, nessun colpevole. Le urla della mamma

Altri aggiornamenti su Omicidio di Emanuele

Temi più discussi: Tremano i babyras della faida, la Procura chiede la stangata; Omicidio Emanuele Durante, preso presunto killer: era il terzo indagato; Emanuele Durante, arrestato il presunto killer: chi è e il legame (tragico) con la famiglia Tufano; A Napoli vasta operazione anticamorra, 71 misure cautelari.

Omicidio Durante, preso il terzo killer: è il cognato di Emanuele TufanoOltre cinquanta arresti contro stese e piazze di spaccio. In manette anche il terzo presunto killer di Emanuele Durante. internapoli.it

Emanuele Durante, arrestato il presunto killer: chi è e cosa lo lega alla famiglia TufanoUn’operazione ad ampio raggio, scattata quando la città era ancora immersa nel buio, ha portato in poche ore a oltre cinquanta arresti tra il centro e la ... thesocialpost.it

Omicidio Emanuele Tufano, la Procura chiede la stangata per i baby ras di Sanità e Mercato - facebook.com facebook