A Covo, nel bresciano, sono stati interrogati due uomini sospettati di essere coinvolti in un omicidio avvenuto nel tempio sikh locale. Nonostante i sospetti, sono stati rilasciati poco dopo, mentre il presunto autore del delitto continua a essere irreperibile. Le forze dell’ordine stanno seguendo diverse piste e hanno già individuato l’identità del possibile killer, senza però riuscire a rintracciarlo finora.

Covo (Brescia), 21 aprile 2026 – Il presunto assassino resta latitante, anche se i carabinieri conoscono già la sua identità. Ma c’è una novità sull’ agguato al tempio sikh di Covo, avvenuto venerdì, poco prima di mezzanotte. I due presunti complici del killer che ha ucciso a colpi di pistola Rajinder e Gurmit Singh, 47 e 48 anni, non sono spariti nel nulla, ma poche ore dopo il delitto si sono consegnati di loro iniziativa agli investigatori. La notte stessa dell’omicidio hanno parlato a lungo con i carabinieri e il pm Fabio Magnolo, che coordina le indagini, chiarendo la loro posizione. Sulla loro versione, però, vige il più stretto riserbo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto al tempio sikh di Covo: i due complici interrogati ma subito rilasciati, il killer resta latitante

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