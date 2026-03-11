Santino Bonfiglio, ex compagno di Daniela Zinnanti, ha confessato di averla uccisa nella sua abitazione di Messina. Bonfiglio era agli arresti domiciliari al momento del delitto, avvenuto in via Lombardia. La polizia ha raccolto testimonianze e dettagli che puntano a un omicidio che, secondo alcune fonti, era stato annunciato. L’indagine prosegue per chiarire le circostanze dell’episodio.

Chi è Santino Bonfiglio, l’uomo che ha confessato l’omicidio. Emergono nuovi e inquietanti dettagli sull’omicidio di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa nella sua casa di via Lombardia a Messina. Per il delitto è stato fermato l’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, che durante l’interrogatorio davanti agli investigatori della Squadra Mobile avrebbe confessato l’aggressione. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi dell’indagine, l’uomo sarebbe andato a casa della ex compagna per parlarle, probabilmente nel tentativo di ricucire il rapporto sentimentale. Ma il rifiuto della donna avrebbe scatenato la violenza. Bonfiglio avrebbe afferrato un coltello colpendola decine di volte, lasciandola senza scampo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Femminicidio di Daniela Zinnanti, l’ex compagno era ai domiciliari: ‘Un delitto annunciato’

Articoli correlati

Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliariSecondo le prime ricostruzioni degli investigatori, Santino Bonfiglio si sarebbe presentato a casa della donna con il pretesto di parlare, forse per...

Daniela Zinnanti uccisa a coltellate a Messina, fermato l'ex compagno: era ai domiciliari e aveva il braccialettoUna donna, Daniela Zinnanti, 50 anni compiuti a luglio, è stata uccisa con decine di coltellate ieri sera nella sua abitazione in via Lombardia, nel...

Approfondimenti e contenuti su Femminicidio di Daniela Zinnanti l'ex...

Temi più discussi: Messina, donna uccisa a coltellate. Arrestato l'ex compagno; Uccisa dall’ex compagno evaso dai domiciliari. Il fratello della vittima: Delitto annunciato; Accoltellata in casa, Daniela Zinnanti aveva 50 anni; Femminicidio a Messina: Daniela Zinnanti uccisa dall'ex, Santino Bonfiglio.

Femminicidio di Daniela Zinnanti, cordoglio e appelli da istituzioni e sindacatiProfondo dolore e richieste di un impegno più incisivo contro la violenza di genere dopo il femminicidio di Daniela Zinnanti, che ha scosso la comunità di Messina. Da sindacati, istituzioni e ... 98zero.com

Femminicidio a Messina, il fratello della vittima: quello di Daniela è un omicidio annunciato, era un uomo violentoE’ avvilito Roberto Zinnanti, fratello di Daniela, la donna di 50 anni uccisa dall’ex compagno a Messina. Come famiglia siamo disperati per la morte di mia sorella. Più volte io e i miei altri cinque ... strettoweb.com

FERMARE ONDATA SANGUE, DANIELA ENNESIMA VITTIMA DI FEMMINICIDIO Un altro caso di femminicidio, l’ennesimo, che ancora una volta ci lascia sgomenti. La morte di Daniela Zinnanti, uccisa violentemente dall’ex compagno, ci ricorda ogni giorno il - facebook.com facebook

Femminicidio a Messina, il dolore del fratello di Daniela: siamo disperati dlvr.it/TRQbvW #Sicilia #LiveSicilia x.com