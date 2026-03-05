Un uomo di 67 anni ha confessato di aver ucciso l’87enne fondatore di TelePordenone, trovato morto ieri pomeriggio con ferite alla testa causate da una spranga metallica. Il collaboratore di lunga data, che aveva collaborato con la vittima, ha ammesso di essere responsabile del brutale omicidio. La polizia ha raccolto la confessione e sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Per una volta partiamo dall’epilogo: Loriano Bedin, 67 anni, ha confessato di essere l’autore dell’omicidio di Mario Ruoso, l’87enne imprenditore e fondatore di TelePordenone, trovato cadavere ieri pomeriggio dal nipote Alesssandro con diversi colpi alla testa inferti con una spranga metallica. Bedin, prelevato già ieri sera dagli uomini della questura di Pordenone nella sua casa di Tiezzo di Azzano Decimo per essere sottoposto a un lunghissimo interrogatorio dagli investigatori e dal sostituto procuratore Federica Urban, dopo le prime ammissioni, ha infine confessato l’omicidio dell’anziano imprenditore. Alla base ci sarebbero questioni economiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Omicidio del patron di TelePordenone, lo storico collaboratore crolla e confessa il brutale delitto: «Sono stato io»

Ruoso, fermato Loriano Bedin: «Sono stato io», il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenonePORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato per l'omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico...

Leggi anche: Omicidio patron TelePordenone, confessa il collaboratore fermato

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Omicidio del patron di TelePordenone lo....

Temi più discussi: Ucciso a sprangate il patron di TelePordenone; Ucciso a sprangate Mario Ruoso, patron del Garage Venezia e Telepordenone; Omicidio a Pordenone, ucciso in casa Mario Ruoso, patron di Telepordenone; Mario Ruoso, il patron di Telepordenone ucciso a sprangate: trovato in casa con una ferita alla testa.

Omicidio Mario Ruoso, un sospettato portato in Questura: è uno storico collaboratore del patron di TelePordenonePordenone, 5 marzo 2026 - C'è un sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di TelePordenone. Secondo quanto si apprende sarebbe un cittadino italiano, uno storico collabora ... quotidiano.net

Il 'patron' di TelePordenone ucciso a sprangate in casa, sospettato un collaboratoreL'auto del sospettato è stata sequestrata. Era parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'uomo, a Tiezzo di Azzano Decimo. Nel bagagliaio del veicolo gli investigatori hanno trovato un borsone che è ... ansa.it

È indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la giovane italo-cubana, ascoltata dai carabinieri di Parma dopo la morte del fidanzato, un 27enne, originario della Repubblica Dominicana e residente in città. Il ragazzo è deceduto nelle scor - facebook.com facebook

Omicidio del patron di TelePordenone, il sospettato è un suo storico collaboratore. Il mio racconto su @repubblica x.com