Omicidio in via Grande a Livorno commercialista ucciso nel suo studio e killer in fuga | è caccia all' uomo

Un omicidio scuote il centro di Livorno, dove un professionista di 56 anni è stato trovato morto nel suo studio. La scena del delitto rivela segni di violenza, e le forze dell'ordine stanno cercando di identificare il responsabile. La zona è stata isolata mentre si prosegue con le indagini per chiarire cosa sia accaduto e trovare eventuali testimoni.

A Livorno un commercialista di 56 anni è stato ucciso a coltellate nel suo studio in via Grande, nel centro della città: il killer è in fuga. Omicidio in pieno centro a Livorno, morto accoltellato un uomo. Omicidio nel cuore di Livorno, in pieno centro. Un uomo di 56 anni è stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di giovedì 26 febbraio all'interno di uno studio di commercialista in via Grande. Omicidio nello studio di un commercialista. LIVORNO: Un professionista di una cinquantina d'anni sarebbe stato ucciso a coltellate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.