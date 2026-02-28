Trovata morta la balenottera avvistata nel porto di Napoli l’avvistamento e lo stop agli aliscafi | cosa è successo – Il video

Una balenottera è stata trovata morta nel porto di Napoli, dopo essere stata avvistata lunedì mattina vicino al Molo Beverello. L’animale, che aveva attirato l’attenzione dei presenti, è stato avvistato mentre nuotava visibilmente confuso. In seguito, sono stati sospesi i collegamenti degli aliscafi nella zona. Un video mostra l’avvistamento prima del ritrovamento.

La balenottera che lunedì mattina aveva attirato l'attenzione di tutti nuotando visibilmente confusa vicino al Molo Beverello non ce l'ha fatta. A scoprire la triste fine del cetaceo è stata la nave Bruno Gregoretti della Guardia Costiera, che ieri sera, poco prima delle 21, l'ha individuata senza vita nei pressi dell'imboccatura del porto. Una carcassa alla deriva che, secondo quanto riportato dall'Ansa, rischiava di diventare «un pericolo per la sicurezza della navigazione». Operazioni di messa in sicurezza della carcassa. La Capitaneria di Porto ha fatto scattare subito il protocollo: la motovedetta SAR CP890, insieme a un mezzo del gruppo ormeggiatori, ha provveduto a spostare il corpo dell'animale lontano dalle rotte di ingresso e uscita delle navi.