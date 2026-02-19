Del Vecchio punta a Delfin | offerta da 14 miliardi per una quota della holding dei fratelli

Leonardo Maria Del Vecchio ha presentato un’offerta da 14 miliardi di euro per acquistare un quarto di Delfin, la holding controllata dai fratelli Luca e Paola. La proposta mira a ottenere una quota di maggioranza e potrebbe cambiare gli equilibri del gruppo. La decisione arriva dopo mesi di trattative e porta con sé un investimento significativo nel settore dei beni di lusso. La famiglia Del Vecchio ha già una lunga storia di coinvolgimento nel patrimonio. La proposta ha già attirato l’attenzione del mercato e dei media.

Delfin nel Mirino: L’Offerta di Del Vecchio Scuote il Patrimonio dei Fratelli. Leonardo Maria Del Vecchio ha lanciato un’offerta per acquisire il 25% di Delfin, la holding dei fratelli Luca e Paola, con una valutazione che potrebbe superare i 14 miliardi di euro. La proposta, giunta in un momento di evoluzione del mercato degli investimenti, rappresenta una mossa audace che potrebbe ridefinire gli equilibri di una delle famiglie più influenti d’Italia. Un Contesto di Cambiamento. L’iniziativa di Del Vecchio irrompe in un panorama finanziario italiano tradizionalmente caratterizzato da una forte presenza di gruppi familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Del Vecchio punta il gruppo Gedi, sul piatto “la Repubblica” e le testate radiofoniche, esclusa La Stampa, scaduta l'esclusiva di Antenna Group dopo l'offerta da 140 mln Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Leonardo Maria Del Vecchio alla Presidenza di Mastri 4.0 per rafforzare la formazione nell’edilizia; ETF tematici: nel 2025 raccolta netta supera i 15 miliardi di dollari, difesa e IA in testa; Le Borse europee frenano nel finale con i cali del tech Usa, a Milano (-0,6%) utility e Buzzi ko; Chiusura debole per le Borse europee, Ferrari +10% dopo i conti. Del Vecchio si prende la bibita di Fedez e Lazza. Dopo la crisi, Boem punta su crescita ed esteroIl marchio italiano di bevande ready-to-drink Boem, fondato dai cantanti Fedez e Lazza poco più di due anni fa, è stato acquisito da LMDV Capital. Il family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha ... gamberorosso.it Del Vecchio jr rileva 30% del Giornale, punta a polo italiano informazioneMilano, 19 dic. (askanews) - LMDV Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 30% de Il Giornale. L'ingresso di LMDV Capital, sottolinea una ... notizie.tiscali.it Sera La sera scende piano, in punta di piedi, con le tasche piene di ombre. Sospira come un vecchio romantico ma inciampa in un lampione acceso troppo presto. I tetti si mettono il pigiama viola, i gatti filosofeggiano sui cornicioni, e il sole, arrossito, promette facebook