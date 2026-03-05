Orange wine e note di sax | una serata di degustazioni e musica dal vivo in riva al mare

Sabato 7 marzo al Lupo di Lido di Savio si terrà una serata dedicata agli orange wine, vini dalla tonalità arancione che si distinguono per il processo di produzione. Durante l’evento saranno accompagnati da esibizioni di musica dal vivo con il suono del sax, creando un’atmosfera rilassante in riva al mare. La serata prevede degustazioni e momenti di intrattenimento musicale aperti al pubblico.

Sabato 7 marzo, al Lupo di Lido di Savio si terrà una serata dedicata a vini affascinanti e fuori dagli schemi: gli orange wine. Vini bianchi vinificati come si faceva una volta, lasciati fermentare a contatto con le bucce, proprio come i vini rossi. Il risultato? Colori ambrati, profumi intensi, struttura, tannino e una sorprendente complessità. Insieme alla degustazione di vini artigianali, la serata propone una cena conviviale, anche con menù alla carta. La degustazione sarà guidata dal sassofonista e divulgatore Michele Selva, che per ogni assaggio ha preparato una colonna sonora ad hoc pensata per le caratteristiche dei vini.

