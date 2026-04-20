Il tabellone del Mutua Madrid Open ha subito una modifica a causa del forfait di uno dei giocatori più attesi. Il britannico Jack Draper, finalista dell’edizione precedente, non prenderà parte alla manifestazione per un problema fisico, un’infiammazione al tendine del ginocchio destro. La sua assenza porta anche a un cambiamento nell’avversario di un altro atleta, Cinà, e alla revisione del quadro complessivo del torneo.

Il tabellone del Mutua Madrid Open perde subito uno dei suoi protagonisti più attesi. Il britannico Jack Draper, finalista dodici mesi fa, è stato costretto a dare forfait a causa di un problema fisico tutt’altro che banale: un’infiammazione al tendine del ginocchio destro. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo stop in una stagione fin qui frammentata. Draper aveva già saltato il Monte-Carlo Masters e si era ritirato a Barcellona durante il match contro Tomás Martín Etcheverry, segnale evidente di una condizione ancora lontana dall’ottimale. Il quadro clinico, pur non essendo considerato grave, richiede prudenza: il giocatore ha infatti deciso di rinunciare anche agli Internazionali BNL d’Italia per evitare ricadute e puntare a un recupero completo in vista del Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Forfait di Jack Draper a Madrid. Cambiano il tabellone e l’avversario di Cinà

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