Oggi alla Camera si decide il futuro del decreto sull’Ucraina. I deputati Vannacciani, Sasso, Ziello e Pozzolo annunciano che voteranno no all’invio di nuove armi a Kiev. È il giorno in cui il governo cerca la fiducia, mentre il Parlamento si prepara a esprimersi sul provvedimento.

Oggi il voto di fiducia sul disegno di legge alla Camera. I Vannacciani Sasso, Ziello e Pozzolo voteranno no all'invio di nuove armi a Kiev È il giorno del voto di fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. Alle 11:50 sono andate in scena le dichiarazioni di voto sulla questione della fiducia p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Decreto Ucraina, in corso il voto alla Camera, Vannacciani: "Sì alla fiducia al governo, no al dl su invio di nuove armi" - DIRETTA

Approfondimenti su Ucraina Governo

Alla Camera dei deputati si svolge in queste ore il voto sulla fiducia al governo sul dl Ucraina.

Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ucraina Governo

Argomenti discussi: Dl Ucraina, governo pone la fiducia. Sfida di Vannacci alla Lega; Crosetto pone la fiducia sul decreto Ucraina: scontro con i deputati di Vannacci; Zelensky: Presto avremo molti cambiamenti nelle operazioni di difesa aerea - Cinque morti e nove feriti a Vasilyevka in attacchi ucraini; Vannacci punta Salvini, ma sul decreto Ucraina tiene la porta aperta al dialogo con la coalizione di centrodestra.

Dl Ucraina: i vannacciani voteranno sì alla fiducia, no al decretoI deputati Edoardo Ziello, Rossano Sasso ed Emanuele Pozzolo, Roma, 10 febbraio 2026 (foto ... msn.com

Decreto armi per l'Ucraina: il voto di fiducia alla Camera in diretta | In corso le operazioni di votoIl governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge sull'invio di armi per sostenere l'Ucraina nella guerra contro la Russia. Crosetto: «Non è un modo per scappare dagli emendamenti». Van ... roma.corriere.it

Decreto Ucraina, volano gli stracci nel centrodestra. Crosetto pone la fiducia. E Vannacci accusa: “L’ha chiesta la Lega” - facebook.com facebook

Il decreto Ucraina e il blocco navale. Lavoro povero e sfruttamento: inchiesta sui riders. Ne parliamo con @stefanomaullu @marcogrimaldi_ @mariacuffaro @Paolo9961 @roberto_arditti @Giul_Granato #BachisioLedda #MonicaGiandotti @fdragoni #ReStart x.com