decreto sicurezza il sottosegretario mantovano al colle per un incontro con mattarella

Il sottosegretario Mantovano è arrivato al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella. Nessuna comunicazione ufficiale sui temi trattati, ma si tratta di un incontro che potrebbe avere ripercussioni sulla discussione del Decreto Sicurezza. Mantovano ha lasciato il palazzo presidenziale senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro del colloquio, informano fonti parlamentari, ci sarebbe anche il tema del decreto Sicurezza. Il pacchetto “corposo” delle misure sulla sicurezza – circa 80 pagine – era già stato inviato di prima mattina al Colle dopo diversi interventi di “limatura” rispetto alle norme così come erano state inizialmente immaginate. Interventi che hanno fatto seguito alle osservazioni che dagli uffici della presidenza della Repubblica erano arrivate da giorni al governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

