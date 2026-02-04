decreto sicurezza il sottosegretario mantovano al colle per incontro con mattarella

Il sottosegretario Mantovano si è recato al Quirinale per un incontro con il presidente Mattarella. La visita arriva in un momento di tensione politica, ma al momento non sono stati diffusi dettagli sui temi discussi. Mantovano ha lasciato il palazzo senza rilasciare dichiarazioni.

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, è salito al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro del colloquio, informano fonti parlamentari, ci sarebbe anche il tema del decreto Sicurezza.

