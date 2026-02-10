Decreto Ucraina il governo pone la fiducia La sfida di Vannacci

Il governo italiano ha deciso di mettere la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. Si tratta di un provvedimento che autorizza nuove forniture di armi e mezzi militari all’Ucraina, nel pieno della crisi in corso. La scelta del governo arriva in un momento delicato, e ora spetta ai parlamentari decidere se confermare questa linea. La sfida principale rimane quella di sostenere Kiev, senza perdere di vista le tensioni che si accumulano sul fronte politico interno.

Il governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina, che prevede nuove forniture di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev. Una decisione arrivata dopo la scelta di Roberto Vannacci di lasciare la Lega per fondare un nuovo partito.

