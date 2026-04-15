Decreto PNRR 2026 è legge | elenchi regionali per il ruolo deroga assegnazione provvisoria genitore over 65 organici ATA e Riforma Istituti Tecnici LO SPECIALE

Il decreto PNRR 2026 è stato approvato definitivamente dal Parlamento e ora è legge. In questa fase, sono stati definiti gli elenchi regionali per il ruolo, sono state previste deroghe per l'assegnazione provvisoria dei genitori over 65 e sono state aggiornate le norme sugli organici ATA. Inoltre, è stata approvata la riforma degli Istituti Tecnici. Il voto di fiducia è stato espresso dal Senato, dopo che il testo era già passato alla Camera la settimana precedente.