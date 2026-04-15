Decreto PNRR 2026 è legge | elenchi regionali per il ruolo deroga assegnazione provvisoria genitore over 65 organici ATA e Riforma Istituti Tecnici LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto PNRR 2026 è stato approvato definitivamente dal Parlamento e ora è legge. In questa fase, sono stati definiti gli elenchi regionali per il ruolo, sono state previste deroghe per l'assegnazione provvisoria dei genitori over 65 e sono state aggiornate le norme sugli organici ATA. Inoltre, è stata approvata la riforma degli Istituti Tecnici. Il voto di fiducia è stato espresso dal Senato, dopo che il testo era già passato alla Camera la settimana precedente.

Via libera in Senato al voto di fiducia posto dal governo sul dl Pnrr, già approvato dalla Camera giovedì scorso. L'ok con 101 voti a favore, 63 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento è ora legge. Ecco le novità contenute nel provvedimento. L'articolo Decreto PNRR 2026 è legge: elenchi regionali per il ruolo, deroga assegnazione provvisoria genitore over 65, organici ATA e Riforma Istituti Tecnici LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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