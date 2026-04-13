Decreto PNRR 2026 | elenchi regionali per il ruolo deroga assegnazione provvisoria genitore over 65 organici ATA e Riforma Istituti Tecnici LO SPECIALE
Il Decreto PNRR 2026 ha ottenuto l’approvazione della Camera e ora passa al Senato, dove sarà sottoposto alla discussione e alla possibile approvazione definitiva. Tra i punti principali figurano gli elenchi regionali per il ruolo, una deroga per l’assegnazione provvisoria di genitori over 65, la regolamentazione degli organici del personale ATA e la riforma degli istituti tecnici. È previsto che, dopo il via libera del Senato, il decreto venga convertito in legge.
Il Decreto PNRR 2026 ha ricevuto il via libera dalla Camera. Dopo il passaggio al Senato sarà trasformato in Legge. Ecco le novità contenute nel provvedimento. L'articolo Decreto PNRR 2026: elenchi regionali per il ruolo, deroga assegnazione provvisoria genitore over 65, organici ATA e Riforma Istituti Tecnici LO SPECIALE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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