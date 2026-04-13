Decreto PNRR 2026 | elenchi regionali per il ruolo deroga assegnazione provvisoria genitore over 65 organici ATA e Riforma Istituti Tecnici LO SPECIALE

Il Decreto PNRR 2026 ha ottenuto l’approvazione della Camera e ora passa al Senato, dove sarà sottoposto alla discussione e alla possibile approvazione definitiva. Tra i punti principali figurano gli elenchi regionali per il ruolo, una deroga per l’assegnazione provvisoria di genitori over 65, la regolamentazione degli organici del personale ATA e la riforma degli istituti tecnici. È previsto che, dopo il via libera del Senato, il decreto venga convertito in legge.