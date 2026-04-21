Decreto migranti per la maggioranza la linea non cambia | serve celerità

Il dibattito sul decreto migranti si mantiene fermo sulla richiesta di accelerare le procedure di rimpatrio. La maggioranza politica sostiene che è necessario agire con rapidità, nonostante le critiche e le proposte di modifica. La questione riguarda principalmente le tempistiche e le modalità per il rimpatrio dei migranti, con le forze al governo che insistono sulla priorità di rispettare le scadenze previste dalla normativa vigente.

La linea non cambia, e il tempo stringe. Sul tema dei rimpatri dei migranti, la maggioranza procede senza tentennamenti, respingendo ogni richiesta di modifica alla norma inserita nel decreto sicurezza. Le critiche, arrivate compatte dalle opposizioni, da una parte dell’avvocatura e dall’Associazione nazionale magistrati, non sembrano aver scalfito l’impostazione del governo, deciso a portare a termine l’iter senza correzioni. Il calendario parlamentare impone un’accelerazione: il provvedimento approda in Aula alla Camera per il via libera definitivo, con la prospettiva della fiducia che ne blinda i contenuti. Ma la vera pressione è dettata dalla scadenza imminente: il decreto deve essere convertito in legge entro pochi giorni, pena la sua decadenza.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Decreto migranti, per la maggioranza la linea non cambia: serve celerità Notizie correlate Stretta sulla sicurezza, cosa cambia. Meloni: e ora un decreto sui migrantiStretta anti violenti su cortei e manifestazioni, zone rosse, fermo preventivo, divieto di vendita coltelli a minorenni e novità in fatto di migranti. Dl sicurezza, soldi ai legali che convincono i migranti a rimpatriare. Gli avvocati contro la maggioranza: “Eliminate la norma”. Magi: “Come la taglia nel selvaggio West”Ecco la ricetta della destra per aumentare i rimpatri volontari: al Senato è stato inserito un emendamento al decreto sicurezza che prevede un... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: il manifesto; La Spagna approva il decreto per regolarizzare 500mila immigrati: di cosa si tratta; Decreto Sicurezza, CNF: Nessun ruolo nel rimpatrio dei migranti - CNF News; Con il decreto sicurezza 2026 gli avvocati dei migranti rischiano l’indipendenza. Decreto sicurezza, 615 euro per gli avvocati che assistono i migranti nel rimpatrio: è polemica per l’articolo 30bis, insorgono le opposizioniLa maggioranza punta a chiudere rapidamente l’iter parlamentare per rispettare la scadenza del 25 aprile ed evitare la decadenza del provvedimento ... affaritaliani.it Decreto sicurezza, alta attenzione del Colle sulla norma avvocati: governo al lavoro per evitare lo strappoColloquio tra il sottosegretario Mantovano e il Presidente della Repubblica: al centro la norma che prevede un incentivo per gli avvocati che assistono i migranti nel rimpatrio volontario. L’esecutivo ... milanofinanza.it Il governo si è sabotato da solo, il decreto sicurezza è una Caporetto. La norma sugli avvocati pagati per favorire i rimpatri dei migranti respinta dal Quirinale. Alta tensione a palazzo Chigi e nella maggioranza. Il testo va cambiato ma il tempo sta scadendo e p - facebook.com facebook Decreto sicurezza, tensione con il Quirinale: nodo sugli incentivi ai legali dei migranti x.com