Nelle nostre città 30.000 criminali stranieri

In Italia, circa 30.000 criminali stranieri vivono nelle città. Sono condannati, ma non sono in carcere: scontano la pena in comunità o con misure alternative. La loro presenza è un problema che preoccupa le autorità e le forze dell’ordine.

In Italia esistono 144.822 condannati che sono fuori dal carcere, scontando pene alternative o in comunità. Di questi fantasmi, ben 30.279 sono immigrati. Le cronache sono piene dei loro reati, ma spedirli in galera sembra un’impresa quasi impossibile. Non sono in carcere e non sono neppure fuori dal sistema detentivo. Sono nel mezzo. In un’area poco raccontata ma molto ampia del radar penale. Da quando Marta Cartabia ha messo mano alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, alle misure di sicurezza e alle misure di comunità, la pena ha cambiato indirizzo. Si è spostata sul territorio, nelle città, si è mimetizzata nella vita quotidiana, è diventata una presenza silenziosa che accompagna chi l’ha ricevuta mentre cammina per strada, prende un autobus, entra in un ufficio pubblico e torna a casa la sera. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info

Il governo italiano si prepara ad adottare un nuovo pacchetto sicurezza, che prevede sanzioni per i genitori e misure specifiche per le scuole a rischio.

