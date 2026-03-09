«Sull'Ucraina non bisogna cedere, ma occorre ancora distinguere guerre giuste ed ingiuste». È questa la tesi di Michael Walzer, tra i più importanti pensatori politici contemporanei statunitensi, Professore presso l'Institute for Advanced Study di Princeton (di cui ora è emerito), per trent'anni condirettore della rivista di sinistra «Dissent», autore di saggi sulla guerra giusta e ingiusta. Come valuta il movimento woke e la cancel culture? «In maniera assolutamente negativa. Però ci tengo a sottolineare che sono tanto critico con la cancel culture nella sua versione di sinistra quanto in quella di destra ispirata al nazionalismo cristiano.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Il woke è intolleranza. Esistono guerre giuste”. L'intervista a Michael Walzer

Articoli correlati

Leggi anche: "Fiabe a colori", lo spettacolo che trasforma il palcoscenico in un mondo in cui le guerre esistono

Leggi anche: Intervista a Michael Hardt: “Trump gioca sul ricatto globale permanente, caos e confusione sono la sua tattica”

Approfondimenti e contenuti su Michael Walzer

Michael Walzer, l'intervista: Il woke è intolleranza. Esistono guerre giuste«Sull’Ucraina non bisogna cedere, ma occorre ancora distinguere guerre giuste ed ingiuste». È questa la tesi di Michael ... iltempo.it

Michael Walzer: Il regime può restare forte: invitare la gente in piazza significa invitarla a essere uccisaIl filosofo politico americano: Non esiste un’opposizione organizzata pronta a governare. Anche se indebolito militarmente, il sistema ... huffingtonpost.it