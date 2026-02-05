Viaggio della Memoria | sconti Trenitalia fino al 70% per le scuole verso i luoghi della Shoah

Le scuole italiane possono approfittare di sconti fino al 70% sui biglietti Trenitalia per visitare i luoghi della Shoah. Il progetto mira a portare gli studenti in questi spazi, rendendo più accessibile il percorso di memoria e conoscenza. Da oggi, le classi possono prenotare i viaggi a prezzi più bassi, per non perdere l’occasione di toccare con mano un pezzo importante della storia italiana e europea.

Dall’Italia prende forma un progetto che collega alcuni dei principali spazi dedicati alla memoria della Shoah. Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara, il Civico Museo della Risiera di San Sabba – Monumento Nazionale, il Memoriale della Shoah di Milano, la Fondazione Fossoli, la Fondazione Museo della Shoah e il Museo Internazionale della Memoria Ferramonti di Tarsia hanno scelto di lavorare insieme, dando vita alla Rete italiana della Memoria. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, un’occasione per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

