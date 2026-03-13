nessuna ombra sul futuro di de bruyne al napoli

Il centrocampista belga ha confermato di voler proseguire la sua esperienza con il Napoli. Fabrizio Romano, giornalista e esperto di mercato, ha discusso della situazione durante un video su YouTube. Al momento, non ci sono segnali di cambiamenti imminenti riguardo al suo ruolo in squadra. L’interesse del club e le dichiarazioni del giocatore indicano un proseguimento della collaborazione.

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube ha parlato del futuro del centrocampista belga del Napoli Kevin De Bruyne. “Su Kevin De Bruyne, ragazzi, quello che posso dirvi è che a oggi, inizio marzo, ormai quasi metà marzo, non c’è stato alcun tipo di valutazione fatta tra il Napoli, il giocatore, i suoi agenti e i suoi avvocati per una separazione in estate. De Bruyne, anche durante l’infortunio o adesso che è tornato, non si è mai presentato dal Napoli — lui o chi per lui — per dire: ok, io in estate vado via. Nel Napoli non è iniziato a fare questo tipo di valutazioni. Anzi, il Napoli vuole godersi Kevin De Bruyne e direi che ne ha il diritto, perché è stato sfortunato a farsi male così presto nel mese di ottobre. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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