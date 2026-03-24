Calciomercato Juve, l’esperto Gianluca Di Marzio ha parlato di David, Openda e di tanti altri calciatori e del loro futuro in bianconero. Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky Sport del mercato della Juventus, facendo il punto sul futuro di diversi giocatori. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE DAVID E OPENDA – « David e Openda non sono i centravanti che vorrebbe Spalletti, non hanno le caratteristiche per essere dei vei centravanti. Openda è più una seconda punta e Jonathan David non è il prototipo di giocatore che per Spalletti può fare la prima punta » MERCATO – « Quali degli ultimi acquisti rimarranno sicuramente alla Juventus? Conceiçao, Kelly e Kalulu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Di Marzio rivela: «David e Openda non sono i centravanti per Spalletti. Secondo me dei nuovi acquisti rimangono solo questi»

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