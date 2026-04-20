Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia tre giovani portati in Questura | fermato un 17enne

A Pavia, tre giovani sono stati accompagnati in Questura in seguito all’omicidio di un 25enne avvenuto nel centro città. La vittima è stata trovata con ferite da arma da taglio al collo e all’addome. Tra i fermati, un ragazzo di 17 anni. La polizia sta indagando sui motivi dell’aggressione e sulle circostanze che hanno portato all’episodio.

Tre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro a Pavia. Al termine dell'interrogatorio, è stato fermato un 17enne.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Svolta nell'omicidio di Gabriele Vaccaro? Tre giovani portati in questuraTre giovani sono stati accompagnati in questura a Pavia nell'ambito delle indagini per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne siciliano... Pavia, 25enne siciliano ucciso con un cacciavite: tre giovani fermatiAGI - Un 25enne, Gabriele Vaccaro originario della Sicilia, è stato accoltellato a Pavia ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una lite; Chi è Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia: l’amore per la famiglia, la passione per il calcio e il lavoro al nord; Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso a coltellate in un parcheggio durante una rissa: la lite per una ragazza. Tre portati in Questura. Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una liteIl giovane, originario di Favara (Agrigento), è morto all'ospedale San Matteo di Pavia per una ferita riportata al collo ... today.it Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all’addome in centro a Pavia. Al termine dell’interrogatorio, è stato ... fanpage.it Gabriele Vaccaro è stato ucciso dopo una serata. È l’aggressione più grave registrata di recente in città: «Prima o poi una cosa del genere poteva accadere» - facebook.com facebook Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San x.com