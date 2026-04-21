A Roma si tengono gli ultimi spettacoli del progetto gratuito Danza Oltre il Confine 4.0, che coinvolge diverse performance di danza contemporanea. Contestualmente, viene inaugurata una mostra di arte contemporanea intitolata Disegni Sospesi, dedicata alla Giornata Internazionale della Danza. Gli eventi si svolgono in vari luoghi della città e rappresentano un momento di chiusura e di apertura culturale.

Cosa: Gli spettacoli conclusivi del progetto gratuito Danza Oltre il Confine 4.0 e l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea Disegni Sospesi, eventi centrali per celebrare la Giornata Internazionale della Danza.. Dove e Quando: Presso la sede dell’Accademia Europea di Danza, in via della Magliana 63E a Roma. Sabato 25 aprile alle ore 18:00 e domenica 26 aprile alle ore 15:00.. Perché: Per scoprire come il movimento del corpo possa abbattere barriere fisiche e culturali, in un’esperienza che unisce professionisti e amatori all’insegna dell’inclusione sociale e dell’eccellenza espressiva.. La capitale italiana si prepara ad accogliere uno degli eventi più significativi dedicati all’espressione corporea e all’inclusione sociale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Danza Oltre il Confine 4.0: Gli Spettacoli a Roma

BARCELONA at Night – Evening Walk Through the Gothic Quarter & El Born | 4K

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