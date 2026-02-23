Danza oltre il confine 4.0 | quando il corpo diventa linguaggio universale

Roma ospita l'evento Danza oltre il confine 4.0, che mette in mostra come il corpo possa comunicare oltre le barriere linguistiche. La manifestazione si concentra su performance innovative e coinvolge artisti provenienti da diverse nazioni, creando un ponte tra culture diverse. La rassegna si svolge in vari spazi della città, attirando un pubblico curioso di scoprire nuove forme di espressione. La mostra si conclude tra entusiasmo e riflessione.

Roma si conferma ancora una volta crocevia di linguaggi artistici e sperimentazione culturale grazie a Danza oltre il confine 4.0, un progetto che mette al centro il corpo come strumento di espressione, relazione e trasformazione. Un’iniziativa che va oltre la semplice formazione tecnica per configurarsi come spazio di incontro tra discipline, generazioni e visioni, restituendo alla danza contemporanea il suo valore più autentico: quello di linguaggio universale. Promosso da World Dance Alliance Europe e sostenuto da Roma Capitale, il progetto si svolge nel territorio dell’XI Municipio e nasce con un obiettivo chiaro: offrire percorsi di alta formazione gratuiti, accessibili e di respiro internazionale, contrastando la costante fuga di giovani artisti italiani verso l’estero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

