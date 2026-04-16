A Roma apre una mostra collettiva dedicata all’arte africana contemporanea, intitolata

Cosa: Mostra collettiva After the Fire con undici artisti africani. Dove e Quando: Black Liquid Art Gallery (Roma), dal 24 aprile al 14 giugno 2026. Perché: Un’indagine viscerale sulle memorie e i conflitti attraverso le opere di artisti che trasformano le cicatrici della guerra in resistenza estetica. Il panorama culturale romano si arricchisce di una riflessione profonda e necessaria grazie all’inaugurazione della mostra collettiva After the Fire. In un’epoca storica in cui la parola pace sembra aver perso il proprio significato originario, la guerra cessa di essere un evento circoscritto per trasformarsi in una condizione permanente e diffusa.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’arte africana contemporanea a Roma: After the Fire

Utiliser l'art pour nous rassembler Avec Ibrahim Maalouf | LA GRANDE GALERIE

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