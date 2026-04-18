Il Comune di Feltre organizza una giornata di eventi per concludere il percorso dedicato alle parità di genere, prevista per domenica 19 aprile. La manifestazione si inserisce all’interno di un progetto che coinvolge arte e teatro e mira a promuovere la parità tra i generi attraverso varie iniziative. La giornata comprenderà diverse attività rivolte al pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi legati all’uguaglianza.

Il Comune di Feltre si prepara a concludere il percorso dedicato alle parità di genere con una giornata di appuntamenti prevista per domenica 19 aprile. Il festival You&Me=We, inserito nel più ampio progetto europeo EQUALIT-À, metterà in scena la sua chiusura attraverso un binomio che unisce l’espressione artistica visiva alla profondità della narrazione teatrale. La rassegna ha attraversato diverse settimane di riflessione collettiva, toccando nodi tematici fondamentali come le dinamiche del lavoro, la giustizia legata al clima, l’importanza del linguaggio e l’indagine sulla consapevolezza interiore. Secondo quanto espresso dalla sindaca Fusaro, la partecipazione registrata durante gli incontri conferma l’utilità di generare spazi di confronto su temi così centrali, capaci di alimentare il senso della comunità e la percezione collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Feltre, il gran finale You&Me=We: arte e teatro per la parità

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