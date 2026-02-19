Google I O 2026 | Gemini e Android protagonisti a Mountain View l’AI al centro dell’innovazione

Google ha organizzato la conferenza IO 2026 a Mountain View, portando in primo piano Gemini e Android. La causa dell’evento è l’intenzione di mostrare le ultime novità nel campo dell’intelligenza artificiale e dei sistemi operativi. Durante l’evento, Google presenterà nuovi strumenti e aggiornamenti, tra cui un’intelligenza artificiale più avanzata e un miglioramento di Android. La conferenza si svolgerà il 19 e 20 maggio, attirando sviluppatori e appassionati da tutto il mondo. L’attenzione si concentra proprio su come queste innovazioni cambieranno il modo di usare la tecnologia.

