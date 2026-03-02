Le persone e la terra al centro dell’innovazione sostenibile di Progeo

Progeo si distingue nel settore dell’innovazione sostenibile puntando su un approccio che mette al centro le persone e il territorio. Mentre altri si concentrano sui software, questa azienda sviluppa soluzioni partendo dai bisogni delle comunità e dalle caratteristiche del suolo. Il loro lavoro si basa su pratiche che coinvolgono direttamente le comunità locali e rispettano le specificità del territorio.

C'È CHI PARLA di innovazione guardando ai software e chi, come Progeo, la costruisce partendo dalle persone e dalla terra. È da questa doppia radice che prende forma la strategia del gruppo cooperativo reggiano, tra i protagonisti dell'agroalimentare italiano, deciso a presidiare la transizione sostenibile delle filiere senza perdere il legame con il territorio. Con oltre 380 milioni di fatturato consolidato, 13.400 soci, 3.000 aziende conferenti e più di 5.000 allevatori, Progeo opera nei settori delle sementi, dei mangimi e della zootecnia, alimentando alcune delle filiere Dop simbolo del Made in Italy: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, prosciutti di Parma e San Daniele.