Danni per oltre 115 milioni di euro dopo le piogge di fine marzo in provincia di Chieti

Dopo le intense piogge di fine marzo e inizio aprile, la provincia di Chieti ha subito danni stimati in oltre 115 milioni di euro a causa del dissesto idrogeologico. La cifra è stata comunicata durante un consiglio provinciale straordinario dedicato allo stato di emergenza del territorio. Le aree interessate hanno registrato frane, allagamenti e danni alle infrastrutture, rendendo necessario un intervento immediato.

Ammonta a oltre 115 milioni di euro Il fabbisogno della Provincia di Chieti dovuto al dissesto idrogeologico verificatosi a seguito del maltempo tra fine marzo e inizio aprile: la cifra è emersa nel corso del consiglio provinciale straordinario sullo stato di emergenza del comprensorio svoltosi.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dalla Provincia di Chieti oltre 8,7 milioni per la viabilità e l’edilizia scolasticaNell’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il programma triennale delle opere pubbliche 2026–2028 La Provincia di... Leggi anche: Gamec, il Comune stima oltre 5,2 milioni di danni dopo lo stop al cantiere Approfondimenti e contenuti Si parla di: Accanimento contro Punta San Giuliano, intrusi tornano e sfasciano. Sopralluogo dei carabinieri; Viabilità, maxi investimento da 115 milioni per strade e ciclabili in Trentino. Viabilità provinciale compromessa al novanta per cento: danni per almeno 115 milioni di euroIl novanta per cento delle strade provinciali del Chietino ha subito danni, in alcuni casi anche pesanti, in seguito all’ondata […] ... ecoaltomolise.net