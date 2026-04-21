Daniele Craccio morto nel cantiere lungo la Regina | condanna a nove mesi

A Sala Comacina, nel Comasco, un uomo di 55 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere lungo la strada Regina. Le autorità hanno aperto un procedimento legale e condannato l’imputato a nove mesi di reclusione. La vicenda riguarda il decesso del muratore, che lavorava nel cantiere al momento della tragedia. La procura ha condotto le indagini e portato alla sentenza.

Sala Comacina (Como) – Per la morte di Daniele Caraccio, muratore di 55 anni residente a Montemezzo, trovato senza vita il 9 maggio 2023 all’interno di un cantiere, è giunta ieri una condanna a 9 mesi di reclusione con pena sospesa, per Ivan Curti, 51 anni, presidente del consiglio di amministrazione della ditta Curti Impresa edile di San Siro, di cui l’operaio era dipendente. Il giudice monocratico di Como ha assolto dalla responsabilità nell’omicidio colposo gli altri imputati – un consigliere e il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori – così come non ha ravvisato rilievi per l’impresa edile Curti, in relazione alla...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Daniele Craccio morto nel cantiere lungo la Regina: condanna a nove mesi Notizie correlate Violenze e minacce alla ex compagna: cade lo stalking, condanna a nove mesiCUTROFIANO – Da una richiesta di condanna a 4 anni e 9 mesi a una pena finale di nove mesi di reclusione. ESCLUSIVO Daniele Portanova: “Condanna Manolo? 30 prove di innocenza. È morto il ragionevole dubbio”Intervista in esclusiva a Daniele Portanova che ha commentato la condanna confermata in Appello a suo figlio Manolo per violenza sessuale.