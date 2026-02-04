Violenze e minacce alla ex compagna | cade lo stalking condanna a nove mesi

In un caso di violenza e minacce, un uomo di Cutrofiano ha visto ridursi la sua condanna da quasi cinque anni a appena nove mesi di carcere. La vicenda riguarda un episodio di stalking ai danni della ex compagna, che ha portato all’udienza in tribunale. La condanna più leggera riflette una decisione definitiva del giudice, dopo che inizialmente si era chiesto un’ammenda più alta.

CUTROFIANO – Da una richiesta di condanna a 4 anni e 9 mesi a una pena finale di nove mesi di reclusione. È l'esito del processo celebrato davanti alla giudice del Tribunale di Lecce Maddalena Torelli, nei confronti di un 42enne di Cutrofiano, imputato per fatti legati ai rapporti con la ex.

