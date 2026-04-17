ESCLUSIVO Daniele Portanova | Condanna Manolo? 30 prove di innocenza È morto il ragionevole dubbio

In un’intervista esclusiva, Daniele Portanova ha commentato la condanna confermata in appello a suo figlio Manolo per un’accusa di violenza sessuale. Portanova ha affermato che ci sono trenta prove che dimostrerebbero l’innocenza di Manolo e che, secondo lui, il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza è ormai stato eliminato. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario che si è concluso con questa sentenza.

Intervista in esclusiva a Daniele Portanova che ha commentato la condanna confermata in Appello a suo figlio Manolo per violenza sessuale. Daniele Portanova ha commentato la condanna del figlio (Ansa Foto) – calciomercato.it Daniele Portanova ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it per dire la sua riguardo la condanna del figlio Manolo, con la corte di Appello di Firenze che ha confermato i sei anni nei confronti del giocatore della Reggiana: “Stiamo affrontando un processo penale, abbiamo sempre mantenuto un profilo basso, ma il mondo non va così, è mediatico, soprattutto quando si tratta di una persona famosa. L’informazione condiziona molto, condiziona il popolo e la voce del popolo condiziona i giudici.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - ESCLUSIVO Daniele Portanova: “Condanna Manolo? 30 prove di innocenza. È morto il ragionevole dubbio” Notizie correlate Stupro di gruppo: "Confermate la condanna per Manolo Portanova"Violenza sessuale di gruppo su una studentessa senese in un appartamento a due passi da Piazza del Campo, è iniziato il processo davanti alla Corte... Manolo Portanova, 6 anni per stupro: condanna confermata in appelloNessuno sconto: la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la condanna a 6 anni per Manolo Portanova per il reato di stupro di gruppo. Tutti gli aggiornamenti Confermata la condanna per Portanova. Il padre: Guardate negli occhi il mostroA seguito della della conferma della condanna a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo nei confronti di Daniele Portanova, centrocampista. tuttomercatoweb.com GazzSport - Portanova, condanna confermata per violenza sessuale di gruppo. Il padre: Ci vediamo in CassazioneLa Corte d’Appello di Firenze ha confermato la pena di sei anni di reclusione per Manolo Portanova, centrocampista della Reggiana,. tuttob.com