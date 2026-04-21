Le previsioni meteo per il 25 aprile indicano un miglioramento dopo alcuni giorni di maltempo, con un aumento delle temperature che raggiungeranno i 24-25°C. Per il Primo Maggio, invece, si segnalano condizioni meteorologiche avverse con possibili piogge e tempo instabile. La situazione cambierà gradualmente, portando una fase più stabile e calda in molte regioni italiane.

Roma, 21 aprile 2026 – Ancora qualche giorno di maltempo, poi la primavera tornerà in cattedra in Italia, con le temperature massime schizzeranno fino a 24-25°C. Un ribaltamento meteo repentino, che si porterà dietro qualche strascico ‘notturno’. Le minime infatti resteranno ancora basse con l’effetto di una clamorosa escursione termica (anche 20 gradi) fra il giorno e la notte. Traccia il quadro dei prossimi giorni Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Da dove arriva il maltempo . Nelle prossime ore il Centro-Nord e il settore meridionale adriatico saranno esposti alle piogge. Colpa di “ correnti fresche dai Balcani (di lontana estrazione russa)", che penetrano favorite da una configurazione atmosferica particolare, detta Nao (North Atlantic Oscillation) negativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dall'ombrello all’ombrellone, svolta meteo per il 25 aprile: schizzano le temperature. Ombre nere sul Primo Maggio

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