L’adolescenza e l’importanza della consapevolezza

Durante l’adolescenza, i ragazzi attraversano molti cambiamenti fisici ed emotivi. Il progetto ‘W L’amore’ si concentra proprio su questo, cercando di aiutare i giovani a capire meglio se stessi e le emozioni che provano. Gli esperti spiegano che conoscere i propri sentimenti è fondamentale per affrontare questa fase complicata, fatta di scoperte e incertezze.

Quali cambiamenti vivono i ragazzi durante la crescita e l’adolescenza? Su questo e altri quesiti si sviluppa il progetto ‘ W L’amore ’. Un progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con il consenso dei genitori. Un corso di formazione per docenti e studenti, che interessa tutte le cinque classi terze. Noi della III E siamo arrivati quasi al termine di questo percorso. Il progetto piace perché affronta alcuni temi che sono al centro della nostra crescita. Stiamo utilizzando un manuale che riporta le esperienze di altri coetanei, punto di partenza delle nostre riflessioni. Il testo si articola in sette unità: il cambiamento che viviamo nella mente, nei rapporti interpersonali, nel corpo; identità, modelli e stereotipi di genere; modelli educativi e affermazione della personalità; innamoramento e condizionamento sociale nelle relazioni affettive; la gestione dei conflitti e delle incomprensioni; le relazioni online; la salute sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

