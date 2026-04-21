Dalle steppe del Kazakistan un trio per il Festival Fanny Mendelssohn
Venerdì 24 aprile alle ore 21, il Forte Trio, formazione dell’ensemble di Stato della Repubblica del Kazakistan, si esibirà al Festival Fanny Mendelssohn. Il trio, composto da Maxat Jussupov, Murat Narbekov e Timur Urmancheyev, proporrà un programma che include composizioni di Shostakovich e le Quattro Stagioni Porteñas di Piazzolla. L’appuntamento si terrà presso il Forte, un luogo di riferimento per gli eventi musicali.
Venerdì 24 aprile, ore 21.00: il Forte Trio, ensemble di Stato della Repubblica del Kazakistan, torna al Festival Fanny Mendelssohn con Shostakovich e le Quattro Stagioni Porteñas di Piazzolla Il Forte Trio: Maxat Jussupov, Murat Narbekov e Timur UrmancheyevVenerdì 24 aprile alle ore 21.00 nella.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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