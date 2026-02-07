Bilancio in profondo rosso | necessità ed urgenza di ripristinate l’Autorità portuale di Brindisi

Nel 2017, l’Autorità Portuale di Brindisi si trovava in buona salute economica e il porto funzionava senza problemi, con numeri di traffico in crescita. Oggi, però, la situazione è cambiata. Il bilancio è in profondo rosso e la ripresa appare urgente. La gestione degli ultimi anni ha portato a risultati diversi rispetto a quelli di pochi anni fa, e ora bisogna intervenire subito per evitare che la crisi peggiori.

Nel 2017, al momento dell'istituzione dell'Adspmam, l'Autorità Portuale di Brindisi era in floride condizioni economiche e, nonostante scelte del tutto opinabili compiute a partire dall'inizio degli anni 2000, anche il porto era ancora funzionale e funzionante, con cifre di traffico positive.

