Al Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento è iniziata la seconda edizione del Certamen Giannonianum, un concorso dedicato alla traduzione e agli studi sull’Historia Langobardorum. L’obiettivo è promuovere il patrimonio culturale e accademico dell’istituto, che si distingue per la sua tradizione di eccellenza nel settore. L’iniziativa coinvolge studenti e docenti, con l’obiettivo di approfondire e valorizzare le conoscenze sulla storia longobarda.

Il Liceo Classico “Pietro Giannone” di Benevento annuncia ufficialmente la II edizione del Certamen Giannonianum. L’evento, ideato dall’ex dirigente scolastica Maria Felicia Crisci e la cui rinascita è stata fortemente voluta dalla DS Teresa De Vito, segna il ripristino di una tradizione d’eccellenza che mira a valorizzare l’identità storica e culturale del Liceo e il suo legame col territorio sannita. La Commissione Certamina, egregiamente guidata dal prof. Massimiliano Calabrese, ha curato l’organizzazione e la gestione dell’evento. Il nucleo del concorso, riservato alle studentesse e agli studenti delle classi III e IV, consisterà nella traduzione ed esegesi di un brano dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono (VIII sec.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Al Liceo Giannone prende il via la II edizione del Certamen Giannonianum

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