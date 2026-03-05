Nola | al via l’VIII edizione del Certamen Nolanum

A Nola è iniziata l’VIII edizione del Certamen Nolanum, una gara di latino organizzata al Liceo Classico Statale “G. Carducci”. La competizione coinvolge studenti di diverse scuole italiane e rappresenta un appuntamento di rilievo nel calendario scolastico. La dirigente scolastica ha promosso questa iniziativa, che si svolge nella struttura nolana, con l’obiettivo di valorizzare lo studio della lingua e della cultura latina.

Nola – È cominciata al Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Nola l’VIII edizione del Certamen Nolanum, una delle competizioni di latino più prestigiose del panorama scolastico italiano fortemente voluta dalla Dirigente scolastica prof.ssa Assunta Compagnone. L’iniziativa gode dei Patrocini, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dei comuni di Nola e Casamarciano, nonché della Diocesi di Nola. Per tre giorni, fino al 6 marzo, la città bruniana si trasforma in un crocevia di giovani latinisti provenienti da ogni angolo della penisola, uniti dalla passione per la lingua e la cultura dell’antica Roma. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Nola: al via l’VIII edizione del Certamen Nolanum Certamen Latinum “Vittorio Tantucci” 2026, XIV edizione: iscrizioni aperte fino al 15 marzoÈ aperta la partecipazione alla XIV edizione del Certamen Latinum “Vittorio Tantucci”, iniziativa intitolata al noto latinista, autore della... Leggi anche: La start up TouristInfo.AI ha vinto l’VIII edizione del premio speciale Innovazione&Turismo 2025 Altri aggiornamenti su Certamen Nolanum. Temi più discussi: Nola (NA): al via l’VIII edizione del Certamen Nolanum; Pecoraro: Il diritto alla casa è una priorità per la Campania; Cicciano, il piccolo Sabatino Scafuro compie 6 anni: gli auguri della famiglia. Certamen Nolanum, Nola accende la passione per il latino: al via l’VIII edizioneNOLA - L’VIII edizione del Certamen Nolanum si è aperta al Liceo Classico Statale G. Carducci di Nola, confermandosi una delle competizioni di latino Certamen Nolanum, Nola accende la passione per i ... marigliano.net Nola (NA): al via l’VIII edizione del Certamen NolanumIl 6 marzo la cerimonia di premiazione Riceviamo e pubblichiamo. È cominciata al Liceo Classico Statale ‘G. Carducci’ di Nola (NA) l’VIII edizione del Certamen Nolanum, una delle competizioni di latin ... expartibus.it Ottava edizione del Certamen Nolanum. #certamen #certamennolanum #liceocarduccinolacasamarciano - facebook.com facebook