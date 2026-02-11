Il dibattito sulle foibe torna a scaldare le discussioni pubbliche. Dopo le accuse di Fanpage, alcune associazioni e storici italiani ribattono, chiarendo che si tratta di una pulizia etnica, non di una vendetta. A pochi giorni dal 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, la polemica si riaccende e mette in evidenza quanto ancora sia vivo il ricordo di quelle tragedie.

Roma, 11 feb – È appena passato il 10 febbraio. Il Giorno del Ricordo dal 2004 celebra la memoria dei Martiri delle foibe e dell’Esodo giuliano-dalmata. E come ogni anno, l’antifascismo – tanto quello militante quanto quello degli “storici imparziali” – cerca di sputare il proprio fango sulla memoria dei nostri compatrioti di Istria e Dalmazia. Massacrati o costretti ad abbandonare le terre in cui erano nati e che i loro antenati avevano abitato per secoli. Lo storico fai-da-te. Tra i tentativi di “ricostruire in maniera imparziale le vicende del confine orientale” poteva forse mancare il nostro “storico fai-da-te” preferito? Ovviamente no. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Non vendetta, ma pulizia etnica: rispondiamo alle bugie di Fanpage sulle Foibe

Il ricordo delle foibe si accende ancora oggi, a 83 anni di distanza.

