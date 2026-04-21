L’attore ha commentato la posizione del Papa in merito alle critiche provenienti dalla destra americana, definendo il Pontefice coraggioso nel suo atteggiamento. Durante un evento al Cinema Adriano a Roma, con la presenza di un pubblico numeroso, Ruffalo ha anche espresso la richiesta di una maggiore apertura della Chiesa cattolica sui temi della salute delle donne e dei diritti riproduttivi. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico attuale sulle posizioni della Chiesa su questioni sociali.

( a skanews) – Mark Ruffalo ha definito Papa Leone XIV «coraggioso» per la reazione agli attacchi del presidente Trump e della destra americana, parlando con askanews a Roma, a margine di un incontro al Cinema Adriano con oltre 1.500 studenti. Mark Ruffalo, il trasformista. guarda le foto Mark Ruffalo dalla parte di Papa Leone XIV. «Penso che sia stato molto coraggioso nel difendere quei principi sulla scena mondiale di fronte a una guerra violenta e ingiusta » ha detto. «Sta subendo attacchi dalla destra religiosa negli Stati Uniti, che si definiscono cattolici, attaccando il Vicario di Cristo e cercando di dargli lezioni di teologia. Lui sta fermamente al suo posto come papa, come leader religioso nel XXI secolo, e apprezzo questo aspetto».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla parte del Pontefice nello scontro con la destra americana. Ma alla Chiesa cattolica chiede maggior apertura su salute delle donne e diritti riproduttivi

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