Nella politica americana, alcuni rappresentanti della destra chiedono alle donne di allontanarsi dalla scena pubblica. Nel frattempo, molte donne stanno iniziando a reagire e a opporsi a questa richiesta. La presenza di queste richieste si è diffusa attraverso podcast, social media e incontri tra conservatori, segnando un cambiamento nel modo in cui la destra si rivolge alle donne e alle questioni di genere.

Per anni, tra podcast, social e panel conservatori, nella nuova destra americana ha circolato una promessa implicita che non riguardava solo la politica, né la sfida al progressismo. Era un gioco delle parti più sottile. La possibilità per le giovani donne di occupare uno spazio nuovo, trasgressivo e riconoscibile, marginale eppure visibile. Si poteva essere contro il femminismo senza rinunciare alla centralità nel dibattito pubblico, si poteva criticare la modernità senza tornare all’antico. Bastava accettare una regola non scritta: dire le cose giuste, nel modo giusto, davanti al pubblico giusto. Per un po’, ha funzionato. Molte giovani donne della galassia Maga hanno costruito una carriera su questa posizione così liminale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La destra americana chiede alle donne di farsi da parte, e molte iniziano a ribellarsi

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