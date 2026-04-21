Dalla gravidanza alla menopausa Screening e visite gratis per le donne

Durante questa settimana, vengono offerti servizi gratuiti dedicati alla salute femminile, coprendo temi come contraccezione, obesità, allattamento, pap test, diastasi addominali e oncologia medica. Le iniziative includono screening e visite gratuite rivolte alle donne di tutte le età, dalla gravidanza alla menopausa. L’obiettivo è promuovere l’accesso a strumenti di prevenzione e diagnosi precoce, con un’attenzione particolare alle diverse fasi della vita femminile.

Contraccezione, obesità, allattamento, pap test, diastasi addominali, oncologia medica. Insomma, una settimana per mettere al centro la salute della donna. Da domani a mercoledì 29 aprile in tutti gli ospedali dell’azienda sanitaria di Pesaro e Urbino sarà possibile sottoporsi a visite ed esami gratuiti, ma anche partecipare a incontri e conferenze, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna. "Attraverso l’adesione alla rete dei Bollini Rosa – dichiara il direttore generale dell’Ast Alberto Carelli – confermiamo il nostro impegno quotidiano nel garantire percorsi di prevenzione e cura attenti alle differenze di genere. Un impegno reso possibile dal personale dell’azienda, cui va il mio ringraziamento, che ha organizzato con dedizione queste iniziative.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla gravidanza alla menopausa. Screening e visite gratis per le donne Notizie correlate Lotta all'HPV: screening, vaccinazioni e visite gratis (non solo per le donne)Il 4 marzo è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano) e in Brianza si mette in moto la macchina... Visite specialistiche e screening gratis. Domenica medici in piazza San JacopoDomenica il centro di Arezzo si trasformerà in una vera e propria cittadella della salute con "Medici in piazza", giornata di prevenzione sanitaria... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dalla gravidanza alla menopausa. Screening e visite gratis per le donne; Una settimana dedicata alla prevenzione: nelle Marche la salute delle donne al centro con i Bollini Rosa; Giornata internazionale dell’ostetrica, tutti gli appuntamenti dell'Ulss9; Bari, esami e consulenze gratuite in cinque ospedali della provincia: Open Week dal 22 al 29 aprile. Dalla gravidanza alla menopausa. Screening e visite gratis per le donneContraccezione, obesità, allattamento, pap test, diastasi addominali, oncologia medica. Insomma, una settimana per mettere al centro la salute della donna. Da domani a mercoledì 29 aprile in tutti gli ... ilrestodelcarlino.it Giornata dell’ostetrica, l’ULSS 9 in campoUn punto di riferimento lungo tutto il percorso di vita della donna, dalla gravidanza all’adolescenza fino alla menopausa. In occasione della Giornata ... giornaleadige.it SCREENING GRATUITO PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL COLON RETTO L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che lunedì 4 maggio 2026 alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare (Via Skanderbeg), si terrà un’importante iniziativa di - facebook.com facebook Il 16 aprile in DianFlex, con ASL Salerno e Progetto Ponte, la Giornata della Prevenzione Screening gratuiti e consulenze per il benessere dei nostri dipendenti. Grazie a tutti i professionisti coinvolti. Prevenire è vivere meglio. #DianFlex #Prevenzione #Salu x.com