Lotta all' HPV | screening vaccinazioni e visite gratis non solo per le donne

Il 4 marzo si celebra la Giornata Mondiale dedicata alla lotta contro l’HPV, un’occasione per promuovere iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. In questa occasione, vengono offerte visite gratuite, screening e vaccinazioni, coinvolgendo anche uomini e adolescenti. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza sull’importanza di proteggersi dall’infezione e di adottare pratiche di prevenzione efficaci.

Il 4 marzo è la Giornata Mondiale per la lotta contro l’HPV (Infezione da Papilloma Virus Umano) e in Brianza si mette in moto la macchina dell’informazione e della prevenzione. Si tratta di un'infezione sessualmente trasmessa, causa principale del cancro della cervice uterina. Può inoltre essere. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

